「ブルーアーカイブ POP UP SHOP」が2月27日の渋谷モディを皮切りに順次開催決定林けゐ氏が描く新規描き下ろしイラストを使用したグッズが登場
(C) 2026 NEXON Games Co.,Ltd.All Rights Reserved
KADOKAWAは、ポップアップショップ「ブルーアーカイブ POP UP SHOP」を2月27日に渋谷モディより順次開催する。
イベント会場ではイラストレーター林けゐ氏による新規描き下ろしイラストを使用したグッズと会場限定特典の配布に加えて、キャラクターのスタンディパネルの展示を実施する。
ラインナップにはB2タペストリーやアクリルスタンド、ミニステンレスボトルなどが販売される。
＜日本2会場＞
・渋谷モディ
開催期間：2月27日～3月8日
・なんばマルイ
開催期間：3月7日～3月22日
＜海外13会場＞
・アニメイトバンコク店
開催期間：3月7日～3月29日
・アニメイトホンデ店
開催期間：4月25日～5月10日
・animate西門駅POPUP SHOP
開催期間：4月24日～5月18日
・アニメイト台中店 （商品販売、特典配布のみ）
・アニメイト高雄店 （商品販売、特典配布のみ）
開催期間：4月24日～5月17日 ※2会場同日開催
・アニメイト上海旗艦店
・アニメイト上海五角場店
・アニメイト成都店
・アニメイト杭州店
・アニメイト香港店
・アニメイト北京店 （商品販売、特典配布のみ）
・アニメイト広州店 （商品販売、特典配布のみ）
開催期間：5月16日～5月31日 ※7会場同日開催
・アニメイトロサンゼルス
開催期間：4月25日～5月10日
※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。