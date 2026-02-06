東京都新宿区の私立認可保育園の保育士が学童クラブの冬季合宿で、就寝中の男児にわいせつ行為を働いた事件が波紋を広げている。警視庁が不同意わいせつ容疑で逮捕した木村正章容疑者（40）には、保護者から同様の相談が数十件あり、警視庁が余罪を調べている。支配的な言動で子どもたちに、自らの局部を舐めさせるなど悪質極まりない。怒り心頭の保護者たちの声を集めた。 〈画像〉「洗脳的な手法だった？」雪山でゴーグル