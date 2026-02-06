17歳の少女にわいせつな行為をし、その様子を撮影したとして、石川県の小学校教諭の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは石川県金沢市立十一屋小学校の教諭・前川智博容疑者（33）で、去年6月、金沢市内のホテルで18歳未満と知りながら当時17歳の少女とわいせつな行為をし、その様子をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。取り調べに対し、前川容疑者は「17歳と分かっていたが若い人が好きだった」と容疑を認め