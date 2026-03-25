元NHKアナウンサー・中川安奈が、3月24日放送『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）で、Instagramに届く下ネタDMに悩まされていることを告白した。この日の企画は、地球上に男7人・女6人しかいないという極端な状況のなかで、最終的に誰と結ばれたいかを指名する恋愛企画「ラブマゲドン」。「“フジモン” ことFUJIWARA藤本敏史さんが指名したのが中川さんでした。理由について『元NHKのアナウンサーで性欲は強い。たまらんでし