米映画「トランスフォーマー」シリーズなどで知られる俳優シャイア・ラブーフ（39）が、イタリア・ローマで女性を怒鳴りつける衝撃的な映像が公開されて物議を醸している。米オンラインメディアTMZが公開した映像では、カフェの屋外席で一人で飲み物を飲みながらくつろいでいたラブーフが、となりに座る女性に対して支離滅裂な叫び声をあげる様子が捉えられている。女性は一方的に叫ぶラブーフを完全無視しているように見えるが、
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