オウム真理教の教祖・松本智津夫元死刑囚の二女が松本元死刑囚の遺骨と遺髪の引き渡しを求めた裁判で、東京高裁は国側の控訴を退け、1審に続き引き渡しを命じる判決を言い渡しました。2018年に死刑が執行されたオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚の遺骨などをめぐっては、遺族内での引き取り先を二女とする最高裁の判断が確定していますが、現在も国が管理しているため、二女が国に引き渡しを求めて裁判を起こし