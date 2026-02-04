1月30日、北安曇郡小谷村のスキー場のリフトでオーストラリア国籍の女性が宙づりとなり死亡した事故で死因は窒息を原因とする低酸素脳症だったことが分かりました。この事故は1月30日、小谷村の「つがいけマウンテンリゾート」のペアリフトに乗っていたオーストラリア国籍のデイ・ブルック・エラさん（22）がリフトで宙づりとなり死亡したものです。警察によりますと死因は窒息を原因とする低酸素脳症でし