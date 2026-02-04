いよいよ６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の選手村事情とは――。世界を代表するアスリートが多く過ごす今回の選手村は、ポルタ・ロマーナ車両基地を利用した都市再生プロジェクトの中核として着工。大会後の活用を念頭に置いており、３月以降は学生寮として使用される予定だ。古参の五輪関係者は「東京五輪やパリ五輪よりもコンパクトな構造の印象」と指摘し、別の関係者は「例えばパリ五輪のパン屋みたいな目玉はない