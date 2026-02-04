ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が3日、インスタグラムを更新。竹中は「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたたたーーーーーリスナーさんに会えるるるるるるるるるーーーー」とつづり、ボディーラインあらわなグレーのニットワンピースで港の係船柱に片足を乗せた姿を公開、斜めがけしたバックが胸元を強調した。この投稿に「ナイスバディですね」「遠くからでも分かる」「でかい」「チャーミングで超可愛いい