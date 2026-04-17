本日4月17日夜9時から放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に、ano、CHEMISTRY、乃木坂46、HYDE、羊文学、M!LK、緑黄色社会が出演する。 （関連：Mr.Children & Mrs. GREEN APPLE平成と令和の“国民的バンド”が『Mステ』で見せた継承と共鳴のドラマ） M!LKは、「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。2月18日にリリースしたメジャー8thシングルにし