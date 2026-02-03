お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（49）が3日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。「ついやってしまう」ことを明かした。MCの笑福亭鶴瓶から「ついやってしまうこと」について尋ねられた小峠は「僕…帽子を大量に買っちゃうというか…」と明かした。続けて「この間、年末年始イタリアに行ってた。旅行で。ミラノの帽子屋さんに入ったら、そこの親父がえらい勧めてくる」と、年末年