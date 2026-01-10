本日1月10日（土）、『楽しく学ぶ！世界動画ニュース』の特別編『元気が出る！笑える動画大賞2026』が2時間半にわたって放送。スタジオゲストには『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』に出演中の俳優・千葉雄大を迎える。爆笑ポンコツ動画、国宝級のスゴ技動画、激カワなアニマル＆キッズ動画など、世界のおもしろ動画が130連発。「やっちゃった…おマヌケハプニング部門」と題したブロックでは、2人がかりで畑から大根を抜