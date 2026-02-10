長男も誕生1月31日、芸人のケンドーコバヤシが「ケンドーコバヤシの重大発表！」（CSフジテレビONE）にて、昨年8月に一般女性と結婚していたことを発表した。また、このロケが行われた日の約4日前に第一子となる長男が誕生していたことも明かした。【ラリー遠田/お笑い評論家】＊＊＊【写真】「シュールですね」「夫婦やん」…ケンコバの同期が公開した“ビジホ”ショット事務所を通じて発表された結婚報告の文章では「なお