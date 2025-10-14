タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が10月14日、放送。今回は、山口県下松市にある飲食店が紹介されます。同店では、こだわりの天ぷらと自家製の天丼ダレが名物。特に人気なのが、鹿児島県産の黒豚ロースカツ2枚に自家製のタレ、溶き卵でとじたカツ丼の上に、揚げウインナー、野菜の天ぷら、揚げだし巻き玉子、一個400円