愛車で恵比寿の街を徘徊およそ半世紀以上前に発売された日産グロリア、通称“タテグロ”が令和の秋の東京を走っていた。ハンドルを握るのは、『バイきんぐ』の小峠英二（49）だ。「どうやら駐車場を探していたようで、恵比寿の街中をウロウロしていました。レトロな車が珍しかったのか、団塊世代の男性たちが歩道から食い入るように見つめていましたね。いくつかパーキングを回って車を止めた後、別のパーキングに徒歩で移動して、