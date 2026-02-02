ノルディックスキー・ジャンプで１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が２日、Ｗ杯に参戦していたドイツからミラノ入りした。取材対応はなかったが、落ち着き払った雰囲気は好印象。４度目の大舞台で、余裕さえ漂わせながら決戦の地に降り立った。「いよいよだなという気持ちだし、自分のやるべきことに集中したい」と気持ちを引き締めた。さらに、イタリアでは「本場のボンゴレを食べたい」と笑顔を浮かべた。昨季、Ｗ