平昌五輪優勝のザギトワミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケートでは団体で銀メダル、男子シングルで鍵山優真が銀、佐藤駿が銅を獲得した。そんな中、2018年の平昌大会で話題になった金メダリスト、アリーナ・ザギトワ（ロシア）の“変身ぶり”が注目を集めている。23歳になったザギトワが白い“天使”になり切った。温かそうなニットにショートパンツ。白で統一したへそ出しルックで撮影