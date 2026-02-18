平昌大会に出場したフランスのガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロン組【写真：AP/アフロ】THE ANSWER

4年に一度の夢舞台 フィギュアスケートで過去に起きたさまざまな出来事

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2018年平昌五輪フィギュアスケートのアイスダンスでアクシデントがあった
  • 衣装の首のホックが外れ、背中から胸元付近まで露出しかけるシーンも
  • 合計ではカナダペアにわずか0.79点及ばずに銀メダルだった
記事を読む

関連の最新ニュース

ミラノ・コルティナ五輪

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. りくりゅうに採点水増しの声も
  2. 2. 「病気になる」食生活に心配の声
  3. 3. ライダー俳優 少年へ粋な贈り物?
  4. 4. 犬飼貴丈 所属事務所を退所へ
  5. 5. 首相選挙「造反」の5議員が判明
  6. 6. 山梨の女児失踪 不可解な移動か
  7. 7. ニトリ AI搭載のマットレス発売
  8. 8. 松岡昌宏「国分と会ってほしい」
  9. 9. 高橋成美氏の解説 賛否分かれる
  10. 10. 3人死亡「じゃあ否定しますか」
  1. 11. 高木菜那のメダル獲得数に驚き
  2. 12. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
  3. 13. 押尾学さん 印象激変の白髪姿
  4. 14. 大原優乃が舞台降板 気胸で入院
  5. 15. 首班指名 参院・立憲の5人が造反
  6. 16. カフェ店員のメモ 有吉ドン引き
  7. 17. 40代主婦 初タイミーで「感動」
  8. 18. スポブラ見えて…1.5億円獲得か
  9. 19. 百獣の王「ヘソ天」に心ポカポカ
  10. 20. 「赤ちゃん息してない」母を逮捕
  1. 1. 山梨の女児失踪 不可解な移動か
  2. 2. 首相選挙「造反」の5議員が判明
  3. 3. 松岡昌宏「国分と会ってほしい」
  4. 4. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
  5. 5. 「赤ちゃん息してない」母を逮捕
  6. 6. 小川代表に「警護SPつかず」報道
  7. 7. 航空機 モバイル充電器を禁止へ
  8. 8. 山形で強盗事件 男2人が逃走中
  9. 9. 雑木林に遺体 シリア国籍男逮捕
  10. 10. 女性宅侵入 脅迫し性的暴行か
  1. 11. 高校ではしか集団感染か 愛知
  2. 12. それはさておき動物。忙しいことは一旦忘れて、アライグマをただただ見る番組？ 東急不動産が都市に届ける「やさしい環境」
  3. 13. 心を許された…動物園で驚き
  4. 14. 川に投げ捨てられたチワワ死ぬ
  5. 15. 北朝鮮 なぜ日本人だけを拉致?
  6. 16. 男子高校生がはしかに感染 愛知
  7. 17. 中国人観光客が減少 経済に逆風?
  8. 18. 37歳で妊娠 発達障害女性に変化
  9. 19. 住宅全焼 灯油にガソリン混入か
  10. 20. シャープ元部長 背任容疑で逮捕
  1. 1. 首班指名 参院・立憲の5人が造反
  2. 2. 「ママ戦争止めてくる」痛烈批判
  3. 3. 高市首相のコラム 丸ごと削除
  4. 4. 20年前は「極右」橋下氏が苦笑
  5. 5. タイムズカーにペット SNS波紋
  6. 6. 「女に学歴不要」父の一言で一変
  7. 7. 新人議員が「エア電話」ツッコミ
  8. 8. 高市首相 謙虚に大胆に政権運営
  9. 9. 歴史的大敗の中道 泣きっ面に蜂
  10. 10. 食品消費税下げ なるべく早期に
  1. 11. 日本人は恰好のカモ 底知れぬ闇
  2. 12. 「テレビ脳からの脱却が急務」
  3. 13. ローソン店長刺殺したかつらの男
  4. 14. れいわ大石氏 注意喚起に猛反発
  5. 15. 高市氏 白紙委任得たつもりない
  6. 16. れいわ奥田氏「壮絶投稿」の波紋
  7. 17. 玉川氏が農水省追及「癖」に批判
  8. 18. 私の祖父は「太宰治です」告白
  9. 19. 副大臣、政務官人事は19日実施と官房長官
  10. 20. 倉田真由美氏 相次ぐ脅迫に本音
  1. 1. 韓インフルエンサー 写真が物議
  2. 2. 五輪組織委会長は「辞任すべき」
  3. 3. 国家レベルで整形推進 韓の末路
  4. 4. IMF 日本の生活支援に警鐘
  5. 5. カー女で「美女軍団」もピンチ
  6. 6. アメリカ イランに大規模攻撃へ?
  7. 7. 脳トレ 認知症リスクが25％低下?
  8. 8. 中国 日本に「撤回」重ねて要求
  9. 9. 韓国人は在日をどう思う? 解説
  10. 10. 米での誘拐事件に「死刑」可能性
  1. 11. ジェシー・ジャクソン師が死去
  2. 12. 露選手がパラ出場へ ウ強く反発
  3. 13. 中国の花火店で爆発 12人が死亡
  4. 14. 中国核実験実施、揺れ観測根拠か
  5. 15. スキーをしていた10人が不明 米
  6. 16. 台湾 高市氏の首相再選出に祝意
  7. 17. 「日章旗放送事故」の余波続く
  8. 18. プーチン政権「脱露」に制裁検討
  9. 19. 北で貿易幹部3人処刑「理不尽」
  10. 20. 米で抗議デモ 学生の追放を却下
  1. 1. ポケパーク「ひどい」酷評が一変
  2. 2. 客離れ ドコモは「オワコン」か
  3. 3. 「LUUP」をなぜ公用車に導入した
  4. 4. 今さら聞けないドコモ経済圏全貌
  5. 5. 挿すだけ ダイソーの神アイテム
  6. 6. ハンバーガー拡大競争 再び過熱
  7. 7. 資産増やす人と減らす人の違い
  8. 8. 「私がテレ東辞めた理由」語った
  9. 9. デパ地下「1000円均一」なぜ得?
  10. 10. 新NISAに預金の大半全振り→後悔
  1. 11. 伊藤忠&ブックオフ 資本業務提携
  2. 12. 24h自動で稼働 FX自動売買の魅力
  3. 13. 損? おすすめしないクレカ5選
  4. 14. 「三洋堂横浜店」が27日に閉店へ
  5. 15. Gmailで「敬称」表示ない 対策は
  6. 16. 紙の領収書 現場は板挟みに?
  7. 17. 移動式オービスの恐るべき性能
  8. 18. 1パック308円 過去最高値に並ぶ
  9. 19. 老後こんな長い 孤独&倹約の代償
  10. 20. JT 加熱式事業に8000億円投資へ
  1. 1. ニトリ AI搭載のマットレス発売
  2. 2. 働かぬおじさんvs月3000円のAI
  3. 3. わずか3秒、プッシュするだけで超高濃度のコーヒーが立ち上る。持ち運べるナイトロコーヒー「Rujie Falls」　
  4. 4. AI PCの普及とIntel 18Aの供給に自信、来日した米インテル幹部が好調を強調
  5. 5. KDDI、au向け販売施策「スマホトクするプログラム＋」を2月26日に提供開始！次もauで買うと特典利用料が割引になる「au買替特典」も提供
  6. 6. GaN採用・最大200W出力。最大4台までのデバイスを同時に充電できる急速充電器「ThunderGo」
  7. 7. ディズニー は2027年までに「広告売上の75％」を自動化へ
  8. 8. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
  9. 9. 吸引3万Pa＆AI強化！エコバックスの新型ロボット掃除機「DEEBOT T90」登場
  10. 10. 東京アプリ ポイント交換の方法
  1. 11. Apple Music、「年内に全カタログのロスレス対応」の約束をほぼ達成か
  2. 12. Googleがスマートフォン「Pixel 10a」を発表 グローバルでは3月5日発売で価格は499ドルから
  3. 13. メッシュWi-Fi対応無線LANルーターのおすすめ5選。増え続けるWi-Fi機器に対応し家中で快適な通信を実現！
  4. 14. 中国、宇宙ステーション「天宮」がSpaceX Starlink衛星接近の脅威に晒されたと国連に苦情
  5. 15. ゴミの吹き飛ばし＋真空ポンプ＋空気入れがひとつに。電動エアダスター「Y01」
  6. 16. コメント欄を非表示に 拡張機能
  7. 17. 新メガネ型ガジェットに注目
  8. 18. スマホ連携できる血圧計＆体温計のおすすめ5選。測定結果の記録がラクラク。日々の健康管理にフル活用しよう
  9. 19. Amazonプライム・ビデオのオリジナル作品をDVD化して販売した業者を訴えた裁判でAmazonが9億円の損害賠償を勝ち取る
  10. 20. 「無限スクロール」廃止へEU動く
  1. 1. りくりゅうに採点水増しの声も
  2. 2. 高橋成美氏の解説 賛否分かれる
  3. 3. 高木菜那のメダル獲得数に驚き
  4. 4. スポブラ見えて…1.5億円獲得か
  5. 5. 広島カープ羽月隆太郎被告を保釈
  6. 6. りくりゅう ゲームの裏話大反響
  7. 7. 深田茉莉・金メダル＆村瀬心椛・銅メダル　日本勢今大会スノボで9つのメダル【スノボースロープスタイル女子】
  8. 8. 五輪クロスカントリー 犬が乱入
  9. 9. 長谷川帝勝 半月板損傷だった
  10. 10. りくりゅう快挙は大谷翔平に匹敵
  1. 11. 平野歩夢 左薬指に「キラリ」
  2. 12. 銅メダル村瀬心椛は涙「絶対優勝しただろうと…」　会心ランも得点伸びず「今まででベストのラン」「悔しい」「もっと修行しないと」
  3. 13. りくりゅう付き合っている? 議論
  4. 14. りくりゅうのズレ回答に大反響
  5. 15. 歩夢が吐露「人間やめてました」
  6. 16. バウアーの「意味深投稿」が波紋
  7. 17. 「木原運送」なんて美しい表彰台
  8. 18. 戸塚優斗の「女性」関係に注目
  9. 19. 木原の負担を軽減 三浦の気付き
  10. 20. 五輪予選で犬乱入 選手が苦言
  1. 1. 「病気になる」食生活に心配の声
  2. 2. ライダー俳優 少年へ粋な贈り物?
  3. 3. 犬飼貴丈 所属事務所を退所へ
  4. 4. 3人死亡「じゃあ否定しますか」
  5. 5. 大原優乃が舞台降板 気胸で入院
  6. 6. 押尾学さん 印象激変の白髪姿
  7. 7. カフェ店員のメモ 有吉ドン引き
  8. 8. 元NHKアナ「末期状態」に沈痛
  9. 9. 5年で4人出産 娘「性欲強すぎ」
  10. 10. MEGUMI&くるま熱愛報道「予兆」
  1. 11. 国分との「密室謝罪」社長に非難
  2. 12. 激ヤセしてない? 松島聡に心配
  3. 13. 大島優子 突然の本名発表に驚き
  4. 14. 初代体操のお姉さん 卒業を発表
  5. 15. 市村正親息子めぐり重大疑惑浮上
  6. 16. スザンヌ 旅館経営の資金暴露
  7. 17. ケンコバ 妻との出会いは逆ナン
  8. 18. 田崎史郎氏 消費減税の時期予測
  9. 19. 辻希美 大規模リフォームに賛否
  10. 20. 若林が休養「声帯がボロボロ」に
  1. 1. 「素手おにぎり」が汚くて無理!
  2. 2. 働くシングルマザーの同級生と再会。専業主婦の妻が頭をよぎって…
  3. 3. サイゼリヤ 新メニューの中身
  4. 4. 手術失敗? 病院探しで四苦八苦
  5. 5. 初心者向け 全身を鍛える筋トレ
  6. 6. セザンヌ26年春コスメをレビュー
  7. 7. 行為中に眠る妻が妊娠 夫は混乱
  8. 8. ベテランパートが突然退職の原因
  9. 9. 4万円渡し→お釣りは3000円 姑息
  10. 10. ZARAのデニムジャケットが優秀
  1. 11. これ、知ってた? 「リカちゃん人形」と「バービー人形」の意外な共通点
  2. 12. 風呂場で「突然死」防ぐ判断材料
  3. 13. 40・50代にお薦めしたいボトムス
  4. 14. 日韓の子育て文化の決定的違い
  5. 15. 「挨拶しても無視（涙）」習い事の“冷ややかな女子集団”に震える母。娘の『突き抜けた一言』に「潔いね」
  6. 16. 今年絶対見るべき韓国ドラマ10選
  7. 17. 出産より19歳と...不倫夫の末路
  8. 18. ポメラート 最新ハイジュエリー
  9. 19. 太ももカバー しまむらパンツ
  10. 20. 隠れた名店揃いの街・祐天寺にハマる！ フレンチごはんから夜飲みまで♪ひっそり佇む祐天寺の名店５選。