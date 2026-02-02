ファミリーレストラン「ジョイフル」（株式会社ジョイフル）は2日、子会社が運営する岡山県の店舗で食中毒事故が発生したと明らかにし、公式サイトで謝罪・説明を行った。【画像】ノロウイルスの食中毒に注意…飲食店での発生例同社によると、子会社のジョイフル中国が運営する「ジョイフル高梁店」（岡山県高梁市）において、ノロウイルスを原因とする食中毒事故が発生した。「2026年1月25日から27日に『ジョイフル高梁店』