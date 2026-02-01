昨年11月19日、中国・北京の自宅にて、紅紅という名前で活動していた女性インフルエンサー（26）が意識不明で発見、まもなく死亡が確認された。紅紅さんは、複数の薬物を吸引したことによる多臓器不全で亡くなったとみられている。【写真】薬物で急死した中国人美女インフルエンサー(26) ナースや黒猫のコスプレ姿を投稿していた、交際相手の林子晨容疑者現地警察は、現場にいた交際相手の男性・林子晨容疑者を違法薬物に関与