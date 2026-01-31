トルコ1部ガラタサライが田中碧に関心トルコ1部ガラタサライが、イングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧の獲得へ動いているという。トルコメディア「Fanatik」が報じた。田中は今季のリーズでリーグ20試合に出場しているが、年明けのリーグ戦は全てが途中出場となっている。記事では「イングランドの情報筋から」という形で、ガラタサライが田中の獲得に動いているとした。田中は川