昨年12月25日、西武鉄道は一部駅において遠隔対応（インターホンで案内を行なう）駅へと体制を変更することを発表した。新宿線の東伏見・西武柳沢・久米川・入曽駅、西武園線の西武園駅において、2月上旬より実施するという。これらの中には一日の乗降客数が3万人を超える駅も含まれるが、SNSには驚きや不安の声があがっている。 【画像】「リスクは大きい」不満の声も多い、西武鉄道の遠隔対応駅に設置されるインター