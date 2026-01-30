俳優戸塚純貴（33）が、29日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。女性との出会いにまつわるエピソードを語った。戸塚は女性と知り合うきっかけについて「映画みたいな出会い方したいなと思って」と自身の経験を紹介。「当時時間がすごくあって。仕事もそんなにない時とか。夜中に1人で牛丼とか食べに行って、そのタイミングで来る女性を待ってました」と明かした。山里亮太が「妄想じゃなくて