1999年の誕生以来、たくさんの人に愛されてきたキャラクター『しろたん』。約27年間にわたり親しまれてきた『しろたん』が、ついにTVアニメ化することが決定した。2026年秋よりテレビ朝日にて放送開始。しろたんと、お友だちの“らっこいぬ”、“しぇる”、“らむね”とのふわふわ大冒険がはじまる。©CREATIVE YOKO/TVアニメ『しろたん』製作委員会『しろたん』は、たてごとアザラシをモデルにしたキャラクター。ふんわりした