日本でも有数のドーナツチェーン店で知られるミスタードーナツ。実は、清掃・衛生用品などを取り扱っているダスキンが運営していることをご存じでしょうか。「なぜ掃除の会社がドーナツ？」と疑問に思う人も多いかもしれません。 本記事では、ダスキンの事業内容、ミスタードーナツと清掃系事業の売上・利益の比較、そしてダスキンがミスドを運営することになった意外な経緯につい