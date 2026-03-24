ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、人気のTVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションするアトラクションの詳細を発表した。期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』が、5月30日から登場する。【画像】『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』CMビジュアルUSJでは『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中。『名探偵コナン』『