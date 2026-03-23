クックパッドが2026年3月22日にXを更新し、物議を醸している新機能「レシピスクラップ」について説明した。「投稿者のページへ直接アクセスできる形にしています」問題となっているのは、クックパッドが19日までに公開したアプリ新機能「レシピスクラップ」。お気に入りのレシピを管理できる機能だが、クックパッド内のレシピだけではなく、外部サイトに掲載されているレシピもアプリ内に取り込むことが可能となっている。これに対