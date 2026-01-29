不動産を使った相続税の節税に対し、日本政府がその対策に本腰を入れている。マンションやオフィスを購入し、実際の価値よりも低い価格で評価させることで相続税を圧縮する手法にメスが入ることが確実となった。かつてタワーマンションを使った「タワマン節税」が一世を風靡したが、富裕層の野放図な節税策は不動産市場への資金流入を呼び込み、マンションや家賃高騰の一因となっていた。国税庁の資料からは、富裕層が富を独