近い将来にリリースされるWindows 11のアップデートにより、AndroidスマートフォンでのSpotifyの再生をPCへシームレスに引き継げるようになる。米Microsoftは1月27日（現地時間）、Windows InsiderプログラムのRelease Previewチャネルに、Windows 11, versions 24H2 (Build 26100) と25H2 (Build 26200)を配信した。今回のアップデートには、Androidスマートフォンとの連携機能「Cross-Device Resume（クロスデバイスレジューム）