株式会社BLT PRIME(本社：東京都港区、代表取締役：河田 智也)は、NY発アメリカンステーキハウス「BLT STEAK ROPPONGI」において、俳優ジョニー・デップ氏来日時のプライベートディナーを再現した「Hollywood Star Private Course」(ハリウッドスタープライベートコース)を2026年4月15日から6月30日まで期間限定で販売いたします。 詳細URL： https://bltsteak.co.jp/news/jonnyde