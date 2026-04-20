DRAMシェアの約90％を占めるSamsung、SKハイニック、Micronという半導体大手は、生産能力を拡大するべく工場の新設計画などを進めています。しかし、生産能力の増強には時間がかかり、2027年まで需要の60％しか満たせない見込みであるとする分析結果も示されています。The RAM shortage could last years | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/914672/the-ram-shortage-could-last-yearsGlobal Memory