1月27日放送の『孝太郎＆ちさ子 プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』（テレビ朝日系）にフリーアナウンサー・唐橋ユミが登場。“すごすぎる実家” が紹介され、注目を集めている。この日の放送は「長〜い塀の大豪邸へ潜入」と題する2時間スペシャル。東京・神楽坂にある400坪の大豪邸や、天皇陛下も訪れたという奈良・橿原の国宝級邸宅などとともに紹介されたのが、福島県喜多方市にある唐橋アナの実家だった。創業