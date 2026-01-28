1月27日放送の『孝太郎＆ちさ子 プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』（テレビ朝日系）にフリーアナウンサー・唐橋ユミが登場。“すごすぎる実家” が紹介され、注目を集めている。

この日の放送は「長〜い塀の大豪邸へ潜入」と題する2時間スペシャル。東京・神楽坂にある400坪の大豪邸や、天皇陛下も訪れたという奈良・橿原の国宝級邸宅などとともに紹介されたのが、福島県喜多方市にある唐橋アナの実家だった。

創業1918年、5代続く造り酒屋で、敷地はなんと東京ドームの1.4倍の2万坪。かつて志村けんや横綱・北の湖も訪れたことがあるという。看板商品である日本酒「会津ほまれ」は、2015年のインターナショナル・ワイン・チャレンジ日本酒部門で最優秀賞を受賞。2016年の伊勢志摩サミットでは、各国首脳にお土産として贈られたほどの銘酒だ。

広大な庭園があり、唐橋アナは幼少期に広い庭でかくれんぼなどをして遊んだという思い出を語った。

番組MCで日本酒好きの小泉孝太郎は「そうだったのか。『会津ほまれ』はもちろん（知っていたが）、ただ唐橋ユミさん（の実家）っていうのは知らなかった」と驚いた様子だった。

「唐橋さんは1998年、テレビユー福島に契約アナウンサーとして入社。その後、東京に拠点を移し、フリーアナウンサーとして活躍しています。日曜朝に放送されている『サンデーモーニング』（TBS系）には、2004年から20年以上にわたって出演。“日曜朝の顔” としてお茶の間に定着しています。

唐橋さんといえば、トレードマークはメガネ。もともと『サンモニ』にはコンタクトをつけて出演していましたが、司会だった関口宏さんに『メガネで出てみれば』とアドバイスを受けてから、メガネで出演するように。

すると、“メガネっ娘アナ” として一躍人気者となりました。また、大の相撲好きで、BSフジの『感動！大相撲がっぷり総見』でも長年MCを担当しています」（芸能記者）

Xでは、唐橋アナが酒造メーカーの令嬢ということに驚く声が多くみられるが、そのなかにはこんな声も……。

《唐橋ユミの実家の前に、51歳ということに驚きを隠せません 30後半でも通じるぞ》

《え？？唐橋ユミさんの年齢バグってないか？？30代くらいかと思ってた》

など、「実家のことより51歳という年齢に驚いた」という声がいくつもある。

「利き酒師」の資格も持つという唐橋。“奇跡の51歳” の秘訣は、日本酒の美肌効果かも――。