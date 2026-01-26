女優の芳根京子（28）が26日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。芸能人生の転機について語った。圧倒的な演技力で“オーディション荒らし”の異名を持つ芳根。13年の同局「ラスト・シンデレラ」で女優デビューした。順風満帆な芸能生活に見えるが「スカウトでこの世界に飛び込んでオーディションに受からなきゃお仕事はなくてっていう3年ぐらいを過ごしていた時に心が折れて“私はこのお仕事