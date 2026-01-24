俳優の芳根京子（28）が発表した喜びの報告に、祝福の声が数多く寄せられている。【映像】芳根京子の水着姿や喜びの報告をする様子カレンダー撮影時のオフショットやハワイでサーフィンを楽しむ動画など、仕事やプライベートについてInstagramで発信している芳根。2025年7月7日には舞台で共演した俳優・柚希礼音（46）のInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ様子を披露していた。「やっと発表できたぁ!!!」芳根