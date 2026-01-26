高市早苗首相を支持している有権者でも、その報道には驚いたのではないだろうか。産経新聞（電子版）は2025年12月22日、「高市内閣、18~29歳の支持率92％若者世代で圧倒人気…全世代65%超政策も好感」との記事を配信した。高市内閣の支持率を年代別に見ると18歳から29歳が何と92・4％と桁外れの割合を示し、さらに30代でも83・1％と非常に高率だったというのだ。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される