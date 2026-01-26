¤Ê¤¼¼ã¼Ô¤Î¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¡×»Ù»ýÎ¨¤Ï9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ÖÎÁÄâ¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¡×¤è¤ê¡Öµ¢Âð¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÊÙ¶¯¡×¤¬¡ÈÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¡É¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¸¢¼Ô¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£»º·Ð¿·Ê¹¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î22Æü¡¢¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¡¢18~29ºÐ¤Î»Ù»ýÎ¨92¡ó¡¡¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ç°µÅÝ¿Íµ¤¡ÄÁ´À¤Âå65%Ä¶¡¡À¯ºö¤â¹¥´¶¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È18ºÐ¤«¤é29ºÐ¤¬²¿¤È92¡¦4¡ó¤È·å³°¤ì¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ë30Âå¤Ç¤â83¡¦1¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹âÎ¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¡¡¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×
¡¡¹â»Ô»á¤ÎÁ°¤Ë¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿´ßÅÄÊ¸Íº»á¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤ÎÆó¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÈæ¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢°ì¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¹Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¹Æ¤Ç¤ÏNHK¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤òÍÑ¤¤¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÆâ³Õ¤Ï2021Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¡¢NHK¤ÏÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï»Ù»ý¤¬49¡ó¤Ç¡¢ÉÔ»Ù»ý¤¬24¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢18ºÐ¤«¤é39ºÐ¤Ï51¡ó¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ï2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¡£NHK¤¬Ä´ºº¤¹¤ë¤È»Ù»ý¤¬44¡ó¡¢ÉÔ»Ù»ý¤¬32¡ó¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢18ºÐ¤«¤é29ºÐ¤Ï40¡ó¡¢30Âå¤Ï36¡ó¤¬»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NHK¤ÏÍâ11·î¤ËÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤òÄ´ºº¡£·ë²Ì¤Ï»Ù»ý¤¬66¡ó¡¢ÉÔ»Ù»ý¤¬15¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢18ºÐ¤«¤é39ºÐ¤Ï77¡ó¤¬»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¿·¤Î·ë²Ì¤â¸«¤Æ¤ª¤³¤¦¡£NHK¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤òÄ´ºº¤·¡¢·ë²Ì¤Ï»Ù»ý¤¬62¡ó¡¢ÉÔ»Ù»ý¤¬21¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢18ºÐ¤«¤é39ºÐ¤Ï78¡ó¤¬»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍ¸¢¼Ô¡×¤«¤é¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£´ßÅÄÆâ³Õ¤è¤ê¤âÌó20¡óÂ¿¤¯¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤ËÅþ¤Ã¤Æ¤Ï30¡ó°Ê¾å¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Ï¹â»Ô»á¤Î¤É¤³¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤Ë¾Ü¤·¤¤IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾å¥È¥·¥æ¥»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥à¤â¥¬¥Á¡×
¡Ö°ì¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡È¥¬¥Á¡É¤À¡Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¶¯¤¯»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤«¤±¤ë»ÑÀª¤ÏËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤À¡Ù¡¢¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆËÜÊª¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤À¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÁ°¤Ï¡ÈÀ¯¼£²þ³×¡É¤Ë°ì²È¸À¤ò»ý¤Ä¡È²þ³×ÇÉ¡É¤Î´úÆ¬¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ö¥ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¸å·Ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥¬¥Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°æ¾å»á¡Ë
¡È¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¤Ï¥¬¥Á¤À¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÀ¯¼£°Ê³°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1·î¤ËÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬ÆàÎÉ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÏÓÁ°¤Ï¥×¥í¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Û¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Ø¥Ó¥á¥¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤±¤ÉËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Î¥É¥é¥à»«¤¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¥¦¥±¤òÁÀ¤Ã¤¿¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼ñÌ£¤â¡È¥¬¥Á¡É¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¹¥´¶¤òÊú¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê°æ¾å»á¡Ë
²ñ¿©¤ò¤·¤Ê¤¤¹â»Ô¼óÁê
¡¡NHK¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ50Âå¤Ç¤âÌó70¡ó¤¬¡¢60Âå¤Ç¤âÌó60¡ó¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¸Â¤é¤ºÁ´À¤Âå¤Î¹ÈÏ¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÈÀ¯¼£»ÑÀª¡É¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡È²ñ¿©¡É¤ÎÌäÂê¤À¡£¼óÁê¤Î¹ÔÆ°¤ÏÁ´¹ñ»æ¤¬ËèÆü¡Ö¼óÁêÆ°ÀÅ¡×¤ÎÍó¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¹â»Ô»á¤Î¡ÈÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁÈ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¡¢¼ã¼êÁÈ¤Ï¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¡Ø¹â»Ô¼óÁê¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡¡´±Å¡³°¤È¸òÎ®¾¯¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡Ù¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¡Ô°ì¿Í¤Ç¤³¤â¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡Õ¤È¤¤¤¦ÁÇ´é¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤µ¤¨¡Ø¼óÁê¤¬´Ø·¸¼Ô¤È²ñ¿©¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÞÉûÁíºÛ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤â¡Ø¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤ò¾·¤¤¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬½¾¤Ã¤¿·ÁÀ×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼òÀÊ¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×
¡¡¼óÁêÆ°ÀÅ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ô¹â»Ô¼óÁê¤Î¸òÎ®¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ï¡¢ÎòÂå¼óÁê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¡Õ¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤é¤Ð¹â»Ô»á¤¬Âº·É¤¹¤ë°ÂÇÜ¿¸»°»á¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ô½¢Ç¤Ä¾¸å¤Î2¥«·î¤Ç°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ï27²ó¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤â55²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÐºÑ³¦¤äÅÞ´´Éô¤é¤È²ñ¿©¤ò½Å¤Í¤¿¡£½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë½°±¡Áª¤¬¤¢¤Ã¤¿´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤ÈÀÐÇË»á¤â¤½¤ì¤¾¤ì10²ó°Ê¾å¤Ï²ñ¿©¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Õ
¡¡4¿Í¤Î¼óÁê¤ÏºßÇ¤Ãæ¡¢´Ø·¸¼Ô¤È²ñ¿©¤ò½Å¤Í¤ÆìÅÍß¤Ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÃ¸Çñ¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼óÁê¤Ë¶á¤¤½ÅÄÃ¤â¡Ö·ÐºÑ³¦¤È¤â²ñ¿©¤·¤ÆÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Ù¤¤À¡£²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï´Ø·¸À¤Ï¿¼¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤À¤í¤¦¡£
¡¡40Âå°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤é¡Ö³Î¤«¤Ë¼òÀÊ¤Ç½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£±ãÀÊ¤Çµ®½Å¤ÊÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¼Â´¶¤â¤¢¤ë¡£¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Æ¤³¤½Íý²ò¤·¹ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡×¤Èð÷¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Àè¤Î°æ¾å»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤ÏµÕ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Ìë¤Î²ñ¿©¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤«¤é¤³¤½»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Î¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°ÂÇÜÆâ³Õ¤Î»þ¡¢¡Ø¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬³×¿·À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢µìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¶¦»ºÅÞ¤ÏÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÏÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÀ¯ºö¤âÀÑ¶Ë¿ä¿Ê¤·¤ÆÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
À¯ºâ³¦¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë
¡¡°ìÊý¤ÎµìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¶¦»ºÅÞ¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤äÀ¯ºö¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤½¤ì¤ò¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ö¹ÅÄ¾¤·¤¿¼çÄ¥¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤ËµìÎ©Ì±¤ä¶¦»º¤Ï¶µ¾ò¼çµÁÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¾õ¤ò²þ³×¤¹¤ë°ÕÍß¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Î¡ÈµÕÅ¾¡É¤·¤¿Íý²ò¤Ï²ñ¿©¤ÎÌäÂê¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¯ºâ³¦¤ÎÂçÊª¤È¹âµé¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÎÁÄâ¤Ç²ñ¿©¤ò½Å¤Í¤ë¼óÁê¤Ï¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¡È±ÊÅÄÄ®¤ÎÏÀÍý¡É¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤ÀÀ¯¼£²È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢²ñ¿©¤·¤Ê¤¤¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¸Å¤¯°¤·¤À¯¼£¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤òÂÇÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤òÊú¤¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¼óÁê¡Ù¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê°æ¾å»á¡Ë
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤¬²þ¤á¤ÆÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ßÅÄ¤µ¤ó¤âÀÐÇË¤µ¤ó¤â¸Å¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀ¯ºâ´±¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡É¤È¤ÏÌµ±ï¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦°æ¾å»á¡Ë
º¬²ó¤·¥¢¥ì¥ë¥®¡¼
¡¡¼éµìÇÉ¤ÎÍø±×¤ò×ÖÅÙ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢È¾¤ÐÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¼óÁê¤Î»ëÀþ¤Ï¾ï¤Ë¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÇÆÈ¤ê¤³¤Ä¤³¤Ä¤ÈÀ¯ºö¤ÎÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤ë¨¡¨¡¡£
¡Ö¡Ø¸ÉÆÈ¤Ê¼óÁê¡Ù¡¢¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂ¦¶á¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ù¡¢¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÅÞÆâ´ðÈ×¤¬ÀÈ¼å¤À¡Ù¤ÈÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·üÇ°¤òÊó¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤Ï½°±¡²ò»¶¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡Ø²ò»¶¤Ë´Ø¤·¤Æº¬²ó¤·¤¬Â¤é¤º¡¢ÅÞÆâ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â±ÊÅÄÄ®¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ø¼óÁê¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¸Å¤¤À¯¼£²È¤Ëº¬²ó¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥¬¥Á¤À¤·¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦°æ¾å»á¡Ë
¡¡Âè2²ó¡Ú¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¼óÁê¤Ï½÷À³èÌö¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤«¡Ä¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é°µÅÝÅª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡ÖÇÈßÑËü¾æ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¡Ö°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÎÆ¯¤¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¹â»Ô»á¤¬¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤«¤é¼«Í³¡×¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«¤é¤³¤½»Ù»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô»á¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤â¶¯¤¤¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô