【プレミアリーグ第23節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 1-3(前半0-1)チェルシー<得点者>[ク]クリス・リチャーズ(88分)[チ]エステバン(34分)、ジョアン・ペドロ(50分)、エンソ・フェルナンデス(64分)<退場>[ク]アダム・ウォートン(72分)<警告>[ク]ジェイディー・カンボ(63分)、アダム・ウォートン2(67分、72分)、ジェフェルソン・レルマ(90分)[チ]モイセス・カイセド(20分)、アンドレイ・サントス(