¡ÚÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿­¤Ð¤¹¡ª¥×¥ì¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦±Ê°æÀµÉ§»á¤¬¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌ»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹´ë²è¡£º£²ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ú¤ªÇº¤ß¡Û¤ª¤Ê¤é¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÊØÏ³¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¤ª¤Ê¤é¶²ÉÝ¾É¤Ç¤¹¡£ÂÐºö¤Ï¡©¡Ê£µ£°ÂåÃËÀ­¡Ë¡Ú¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û¤ª¿¬¤Î·ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÄ²¤Î¥±¥¢¤ÇÏ³¤ìËÉ»ß¡ª¡Ú²òÀâ¡Û¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤Ï£µ£°ºÐÁ°¸å¤«¤é¿ê¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶ÐÃæ¤ËÊØ¤¬Ï³¤ì¤Æ¼«