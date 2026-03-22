カフェインを摂取する際には、どんなことに気をつけたらいいのか。広島大学大学院医系科学研究科の田原優准教授は「摂り方によっては毒にも薬にもなる。日頃から砂糖入りのコーヒーを飲む人はもちろんだが、お茶割りやエナジードリンク割りを好む人はより注意が必要だ」という――。（第6回）※本稿は、田原優『集中力を爆上げするカフェインの教科書』（日本能率協会）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yuzuru Gima