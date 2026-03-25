セルフチェックで異常を感じた場合、速やかに眼科を受診することが重要です。特に滲出型加齢黄斑変性の可能性がある場合は、早期治療が視力維持の鍵となります。症状の緊急性を判断し、適切なタイミングで受診することが求められます。このセクションでは、受診のタイミングや緊急性の判断基準、眼科受診時に医師へ伝えるべき情報について詳しく解説します。 監修医師：柿崎 寛子（医師） 三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA me