納豆は、日本を代表するスーパーフードですよね。発酵食品の人気ランキングを作ったら、ベスト3には入ってきそうです。たんぱく質やビタミンもとれるのが最高！一方で、ネットやSNSを見ていると「安い納豆は農薬だらけで危険」「タレの添加物が腸を荒らす」といった情報もたくさん目にします。そこで今回は、「安い納豆は本当に腸や体にとって良くないのか？」腸活の専門家の視点から分かりやすく解説していきます。ぜひ最後まで読