現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』より、永瀬廉と藤澤涼架のインタビューコメントが公開された。 参考：永瀬廉、連ドラ初出演のミセス 藤澤涼架を大絶賛「すごいなと思わされることがたくさん」 本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、家族の元に戻るため、悪徳刑事の顔になり変わり、