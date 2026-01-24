現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』より、永瀬廉と藤澤涼架のインタビューコメントが公開された。

本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、家族の元に戻るため、悪徳刑事の顔になり変わり、真実を追い求めていく姿を描く。

悪徳刑事・儀堂歩（鈴木亮平）と裏でつながる裏組織の実行役・冬橋航を演じるのは永瀬廉。そして、冬橋とバディを組む霧矢直斗を藤澤涼架が演じている。二人は、表向きはNPO職員や明るいムードメーカーとして振る舞いながら、裏では組織の任務を遂行するという二面性のある役どころに挑んでいる。

今回がドラマ初共演となる二人。お互いの印象について永瀬は「藤澤さんがいると安心できる」と語り、藤澤も「初めてのことばっかりでおどおどしている中で、隣に“ドシン”といてくださった」と信頼関係を明かした。撮影の合間には、サウナの話などで盛り上がっていたという。

主演の鈴木については、二人ともそのストイックさに感銘を受けた様子。永瀬は「自然とついていきたくなる」と語り、藤澤も「銃の扱い方とかもご自身で実際に練習に行かれて……動作も一つ一つ丁寧に教えていただきました」と、座長としての鈴木の姿勢を絶賛した。

ドラマの見どころについて、永瀬は「序盤からすごいどんでん返しや驚きの連続」とアピール。藤澤は「何よりも、家族愛をすごく大事に描いている作品」とメッセージを送っている。

■永瀬廉（冬橋航役）×藤澤涼架（霧矢直斗役）コメント●脚本を読んだ感想と役柄について永瀬：とても面白かったです。続きが気になって「どうなるんだ!?」とワクワクもしましたし、新たな謎も毎話のように展開されていくので、視聴者の方々も見逃せなくなるだろうな、と思いました。冬橋はある目的のために動いているので、裏組織の実行役というのは自分の気持ちを押し殺してやっているところもあるんです。ここまで本当にダークな役どころは今までなかったので、すごく楽しかったです！

藤澤：僕は連続ドラマに出演させていただくのは今回が初めてなので、まず僕がこの物語の登場人物になりきれるのか、みたいな緊張感はすごくありました。僕が演じた霧矢は冬橋のバディなので、そこに対する気持ちの熱さと愛情がすごく強いキャラクターでありつつ、組織の中での自分の役割に対しても、何か思ってるところがあるんだろうなと感じました。

●お互いの印象と撮影現場でのエピソード永瀬：藤澤さんは話しかけやすいというか、優しい空気が漂ってらっしゃるので、例えば緊張した現場とかでも「藤澤さんがいると安心できるわ～」って。それぐらい現場では和ませてくれる力がある方だと思います。撮影が早く終わった日とか、「この後お仕事っすか？」「いや、サウナ行ってくる」っていう会話をだいぶした気がします。

藤澤：永瀬さんには普段「廉くん」って気安く呼ばせていただいているんですけど、僕は連続ドラマは初めてということもありますし、同世代のバディ役でもあったので、そういう部分で僕も永瀬さんに対してすごく安心感みたいなものはあって。隣に“ドシン”といてくださったり、プライベートの話とかも聞いてくださったり。とてもありがたい存在でした。

●共演者について永瀬：亮平さんのストイックな部分はすごく印象に残っています。自然とついていきたくなるというか、亮平さんなら大丈夫だって思いました。銃の扱い方とかも教えてくださって、逆に「この人は何ができないんだろう？」というぐらいすごかったですね。戸田（恵梨香）さんとは、冬橋がケーキを素手で食べるシーンがあったんですが、その様子を見てめちゃめちゃ笑い始めたんです。それがツボに入ってしまったみたいで、ちょっとお腹いっぱいになっちゃいました（笑）。

藤澤：永瀬さんがおっしゃった通り、鈴木さんはすごく勉強家な方だと思います。銃の扱い方もご自身で実際に練習に行かれて、「こういう反動があるから、こういう風にやった方がいいよ」みたいなお話をしてくださったり。本当にいろんなことに対しての知識をお持ちですし、座長として現場の空気をとにかく良く保ってくださる方です。

●ドラマの見どころ永瀬：序盤からすごいどんでん返しや「えー！」という驚きの連続で、それがずっと最終話まで面白くつながっています。“ずっとおいしい味のする”ドラマというか、1週間が待ち遠しくなるような作品なので、考察しながら楽しんでいただけたらなと思います。

藤澤：話が進む度に「この人の本心は？ 本当はどんな顔を持ってるんだ？」と、見ている皆さんの心の中もいろいろと渦巻いてくると思いますが、そういった部分を毎週ドキドキしながら楽しんでいただけたらなと思います。そして何よりも、家族愛をすごく大事に描いている作品だなと思いますので、登場人物たちが持つそれぞれの愛情の形を見つけて、楽しんでいただけたらなと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）