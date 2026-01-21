東京電力ホールディングスは２１日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市、刈羽村）６号機（出力約１３６万キロ・ワット）を１３年１０か月ぶりに稼働させた。２０１１年の福島第一原発事故の当事者である東電が、事故後に原発を再稼働させるのは初めて。作業が順調に進めば、２月２６日に営業運転に移行させる。東電はこの日の午後７時２分、原子炉を起動。炉内の核分裂反応を抑える制御棒を引き抜き、同８時２８分には、反応