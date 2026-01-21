プロ野球・広島は21日、二俣翔一選手が結婚したことを発表しました。23歳プロ6年目を迎える二俣選手は2020年に育成1位で広島に加入すると、2022年シーズン終了後に支配下登録をつかみます。2024年にプロデビューを飾ると、昨季は54試合に出場し、打率.186、3本塁打、6打点を記録しました。球団を通じて二俣選手は「いつも温かいご声援ありがとうございます。私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告いたします。