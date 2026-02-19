2025Ç¯12·î¤Ë¹­Åç»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç»ØÄêÌôÊª¤Î¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡É¤òµÛ°ú¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¢2·î17Æü¤Ë°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÈï¹ð¡Ê25¡Ë¡£ÂáÊá¤«¤éÌó3½µ´Ö¡¢2·î18Æü¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤â¹æµã¼Õºá¡¢¤³¤ì¤¬ÊÝ¼á¡¦¼áÊü»þ¤Î¡ÖÈ¿¾Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Åö½é¤Ï¡Ö»È¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿±©·îÈï¹ð¤À¤¬¡¢Ç¢¸¡ºº¤Ç¤ÎÍÛÀ­È¿±þ¤Ë²Ã¤¨¤ÆµÛ