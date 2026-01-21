モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年1月28日（水）〜3月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」を期間限定で新発売する。同時に「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜」も発売する。■ガツンと効かせたにんにくが食欲をそそるモスバーガーでは、日本生まれのモスバーガー