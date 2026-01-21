今日の気分は濃厚？さっぱり？気分で選べる2種類のとり竜田！「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」新発売
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年1月28日（水）〜3月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」を期間限定で新発売する。同時に「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜」も発売する。
■ガツンと効かせたにんにくが食欲をそそる
モスバーガーでは、日本生まれのモスバーガーならではの“とり竜田バーガー”を2022年から毎年期間限定で販売している。定番の「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー」に加えて、2023年からはバリエーション商品も同時に販売しており、これまでにシリーズ累計で1100万食以上を売り上げている。
5年目となる今年は、ガツンと効かせたにんにくが食欲をそそる、濃厚な味わいの「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」を新発売する。とり竜田にたっぷりのにんにくを加えたトマトベースのソースと、国産クリームチーズを合わせました。にんにくはみじん切りや ピューレなどさまざまな形状でソースに加えることで、最後の一口まで絶えることなく香りや旨みを味わうことができる。
同時に、「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜」も発売する。鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、お酢特有の酸味を抑えながら黒糖の甘みと和風だれの旨みを楽しめる商品。レモンを絞りながら食べていただくことで、味の変化を楽しみながらさっぱりと食べられる。濃厚とさっぱりの、味わいが異なる2種類のとり竜田を販売することで、その日の気分に合わせて、好みの商品を選択できる。
〇「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」（490円） ＊新商品
ハーフマヨネーズタイプを塗った下バンズに、国産鶏のむね肉を使用したサクサクのとり竜田、ガーリックトマトソース、キャベツを乗せ、さらにもう一度ガーリックトマトソースを重ねた上に国産クリームチーズを合わせた。トマトはチーズとの相性が良く、クリームチーズの爽やかな酸味とトマトの酸味・甘みが相乗効果を生み出し、全体的にまとまりのある一品に仕上げた。
また、ガーリックトマトソースにはピューレやみじん切りのにんにくを使用しているほか、クリームチーズにもにんにくパウダーを合わせており、さまざまな形状のものを使用することで最後の一口までにんにくの豊かな香りと奥深い味わいが続くように工夫をしている。
※チーズは工場で加熱加工をしている。
〇「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜」（470円）
とり竜田に黒酢の旨だれとキャベツを合わせ、レモンを添えた。和風旨だれには鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、お酢特有の酸味を加工黒糖で柔らかくすることで親しみやすい味わいに仕上げている。サクッと軽く、ジューシーなとり竜田に黒酢の風味が味わえる和風旨だれの相性は抜群。“くし切りレモン”を絞って好みの酸味に調整しながら楽しめる。
※鹿児島県産の黒酢を配合している。
＜新商品概要＞
商品名・価格：
「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」（490円）※新商品
「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜」（470円）
販売期間：2026年1月28日（水）〜 3月中旬
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
