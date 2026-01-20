コメ兵ホールディングスが朝安後に切り返した。同社は２０日、ブランド・ファッション事業の１２月度売上高が前年同月比４４．６％増の２１７億２１００万円になったと発表。増収基調を継続し、好感されたようだ。小売比率はセールの効果があり４９．６％と１１月度（４２．５％）から上昇した。免税売上高比率は１７．７％（１１月度は１５．６％）だった。売上高は小売・法人販売ともに計画を上回って推移したとい